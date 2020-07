Mafia: morto Girolamo Guddo, considerato esponente di Altarello

È stato tumulato oggi al cimitero di Monreale

MONREALE, 27 luglio - E’ stato tumulato stamattina, presso il cimitero di Monreale, Girolamo Guddo, 83 anni, considerato esponente di rilievo della cosca di Altarello di Baida, proprietario di una macelleria a Strazzasiti.

La procedura è avvenuta secondo forme particolari, alla presenza di tre pattuglie dei carabinieri di Palermo e della Polizia Municipale di Monreale.

Guddo era considerato colui nella cui abitazione si sarebbe decisa la strategia delle aggressioni mafiose del 1992, cominciate il 12 marzo di quell’anno con l’omicidio dell’eurodeputato Salvo Lima. Per questo motivo, nel 2011, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, era stato condannato a sei anni di carcere dalla quinta sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Luigia Cipolla. Guddo al momento del decesso stava scontando una pena e si trovava nella sua casa di Palermo, agli arresti domiciliari, che erano stati disposti per motivi di salute già da diverso tempo. Non rientrerebbe, quindi, nelle cosiddette scarcerazioni di detenuti a causa del Covid-19.