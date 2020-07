Moda e tecnologia per far partire turismo e attività produttive: se ne è parlato oggi in aula consiliare

Moda e tecnologia per far partire turismo e attività produttive: se ne è parlato oggi in aula consiliare

Si è svolto il workshop dal titolo: “Europe on the Road: Ripartiamo dal basso”

MONREALE, 28 luglio – Moda e tecnologia per far partire il turismo e le attività produttive . Questo è in sintesi il progetto presentato stamane in aula consiliare nell’ambito del workshop dal titolo: “Europe on the Road: Ripartiamo dal basso”.

L’evento è stato organizzato dal Think Tank weStart, gruppo di professionisti siciliani e fa parte integrante di un tour di incontri, in programma fino alla fine di luglio, in diversi comuni della Città Metropolitana di Palermo.

A portare i saluti da parte dell’amministrazione sono intervenuti, il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto e l’assessore al Bilancio Luigi D’Eliseo.

“C’è la necessità di ripartire soprattutto rilanciando il settore turistico e produttivo - ha dichiarato il sindaco Arcidiacono - oggi affrontiamo un momento storico difficile per le attività produttive, ma c’è tanta voglia di rinascita .

Iniziare a parlare con il contributo di tutti è importante per creare una rete “.

Il team weStart, intende intraprendere, a tale proposito, un’iniziativa mirata a rendere la città di Monreale, una meta privilegiata per il Fashion Technology.

La scelta di Monreale così come ha dichiarato il fondatore della weStart Manfredi Mercadante. come possibile Fashion City del Mediterraneo, è giustificata, innanzitutto dal fascino esercitato dalle sue bellissime risorse architettoniche ed, inoltre, dalla breve distanza che la separa da Palermo e dall’aeroporto, rendendola quindi un perfetto centro raggiungibile sia da studenti sia da business man nel campo della moda, del design e dell’arte.