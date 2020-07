Centro aggregativo per anziani, si va verso la riapertura

Nei giorni scorsi un incontro fra l’assessore Russo e i vertici del sodalizio

MONREALE, 29 luglio – Va verso la riapertura nel prossimo mese di settembre il centro aggregativo per gli anziani del Comune. Ne dà notizia l’assessore alla Solidarietà Sociale, Sandro Russo, che nei giorni scorsi ha incontrato i vertici dell’associazione per fare il punto della situazione.

Nel corso dell’incontro Russo ha illustrato i lavori di messa in sicurezza che sono stati effettuati nel centro di via Archimede e di quelli che hanno interessato i bagni, resi “a norma” anche per i diversamente abili. Ulteriori piccoli interventi potranno essere realizzati a breve, in modo da consentire la riapertura dei locali e quindi la ripresa delle attività. Ovviamente, Covid permettendo.

“Era intenzione di questa amministrazione – afferma l’assessore – quella di consentire lo svolgimento delle attività aggregative di una bella realtà come quella del centro per gli anziani, che permette a tanti cittadini appartenenti alla terza età di trascorrere ore liete all’insegna dello svago e della cultura. L’effettuazione di questi lavori va proprio in questa direzione”.

Soddisfazione ha espresso il presidente del Centro, Mario Di Fiore per l’esito dell’incontro, certo che le attività del sodalizio potranno tornare a svolgersi nella massima sicurezza.