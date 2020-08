Fuga di gas in salita Valenza, evitato il peggio nella notte

Ieri sera l ’ odore aveva pervaso l ’ intera via. Necessario l ’ intervento dei vigili del fuoco

MONREALE, 4 agosto – Sono le 23 quando, al rientro a casa, una donna residente in salita Valenza – traversa di via Antonio Veneziano, ndr – percepisce un forte odore di gas lungo la via. Pertanto, preoccupata per l’anomalia, decide di allertare l’intero vicinato invitandolo al controllo delle bombole di gas all’interno delle rispettive abitazioni.

Avendo ricevuto rassicurazioni dai vicini, la residente decide di affidarsi al proprio senso olfattivo: “Mi sono resa conto che l’odore era intenso e persistente – afferma la donna – così ho cominciato a percorrere la strada nell’intento di capire da quale abitazione provenisse. Guidata dal mio senso olfattivo, sono riuscita a stringere il cerchio inquadrando l’abitazione, allertando immediatamente pompieri e proprietari”.

Secondo quanto affermato dalla donna, lo stabile, risulta da poco ristrutturato e disabitato da diversi mesi. L’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Grazie all’intervento degli agenti, infatti, è stato possibile individuare la perdita di gas, rinvenendo all’interno dell’abitazione un flessibile in acciaio spaccato, possibilmente a causa delle alte temperature. “Poteva succedere davvero una strage questa notte – continua la signora – siamo stati fortunati. Di fronte a situazioni di questo tipo è possibile entrare nel panico. In effetti la paura c’era, ma il sangue freddo per fortuna ha avuto la meglio. Contrariamente, domattina, avremmo letto sui giornali un altro tipo di cronaca” conclude.