Monreale, riaperti i termini del bando per il contributo ''Integrazione affitto 2018''

Per presentare domanda c’è tempo fino al 4 settembre

MONREALE, 5 agosto - Sono stati riaperti oggi i termini del bando per il contributo “Integrazione affitto 2018” che scade il 4 settembre prossimo, per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2018. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono.

La nuova domanda, che si può scaricare dal sito Internet del Comune di Monreale o in distribuzione presso i Servizi Sociali del Comune in via Venero n. 117, dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e corredata di tutti gli allegati richiesti, ed inviata in busta chiusa ai Servizi Sociali del Comune di Monreale esclusivamente a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno o consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune piazza Vittorio Emanuele n. 8.

Sul retro della busta dovranno essere indicati: oggetto: Integrazione affitto anno 2018; nome, cognome e codice fiscale del richiedente. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 4 settembre 2020. Una volta scaduto il termine di presentazione, le istanze saranno inviate all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità che si occuperà dell’istruttoria, della valutazione, della compilazione della graduatoria e dell’erogazione del contributo.