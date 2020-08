Fiamme a Giacalone sotto i ponti dello scorrimento veloce

Probabile la matrice dolosa del rogo

MONREALE, 5 agosto – Un violento incendio di probabile matrice dolosa è divampato nella tarda mattinata di oggi in via PG16, sotto i ponti dello scorrimento veloce Palermo-Sciacca, in località Giacalone.

Al momento ad essere aggrediti dalle fiamme sono soltanto terreni con macchia mediterranea, ma, specie se la situazione dovesse peggiorare, a rischi potrebbero esserci anche alcune abitazioni della zona.

Sul posto gli uomini della Protezione Civile del Comune, coordinati da Filippo Modica,in attesa che giungano quelli della Forestale.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.