Incendi, pesante il bilancio di Ferragosto: fiamme anche a San Martino delle Scale

Fino a ieri mattina incessante l’azione dei canadair

MONREALE, 16 agosto – E’ pesante il bilancio dei roghi che a cavallo di Ferragosto hanno funestato il territorio monrealese. Diversi i luoghi in cui le fiamme hanno divorato la vegetazione presente e che hanno messo a dura prova l’azione degli addetti ai lavori.

Le zone colpite sono state tante ed a macchia di leopardo, segno inequivocabile di un’azione scellerata e criminale per la quale servirebbero forse pene più severe e di certo una vigilanza più nutrita. Torrettella-Buttafuoco area San Francesco, Cozzo Paparina, sotto, Volo dell’Aquila, sotto Fontana Fredda, Valle Tajo, zona Pioppo, Renda. Ma le fiamme più grosse si sono sprigionate a San Martino delle Scale, dove si è ingenerata tanta paura tra i villeggianti, alcuni costretti ad abbandonare preventivamente le loro abitazioni nottetempo.



Alacre ed efficace l’azione degli addetti ai lavori, che coordinati dalla Protezione civile del Comune hanno speso tutte le loro energie per contrastare le fiamme e fare in modo che i danni potessero essere limitati.

Per tutta la mattinata di ieri, inoltre, diversi sono stati i voli dei canadair, che hanno provveduto dall’alto a fornire il loro contributo all’azione di contrasto al propagarsi dei roghi.