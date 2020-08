Ripartenza scuola, a San Martino delle Scale sopralluogo del prefetto Forlani

Da verificare la possibilità di utilizzare i locali abbaziali per la scuola

MONREALE, 20 agosto – In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, ieri pomeriggio il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani si è recato nei locali dell’abbazia benedettina di San Martino delle Scale per verificare le condizioni della struttura e comprendere se è possibile utilizzare i locali per realizzare la scuola elementare e media, il tutto regolarizzato da una apposita convenzione.

Nel corso dell’incontro, il prefetto Forlani ha anche potuto ammirare e conoscere le bellezze artistiche e paesaggistiche della frazione di San Martino delle Scale, uno dei polmoni verdi della provincia di Palermo, dove sorge appunto il complesso abbaziale. “Un doveroso ringraziamento al prefetto Forlani - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - per la grande attenzione dedicata alle problematiche scolastiche del nostro territorio e per il supporto che ci ha assicurato in questo particolare momento di grande difficoltà, mettendoci nelle condizioni di affrontare con più serenità la ripresa delle attività didattiche“.