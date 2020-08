Fiamme a San Martino delle Scale: sul posto squadre della Forestale

L ’ incendio divampato in prossimità del Castellaccio. LE FOTO

MONREALE, 24 agosto – Ancora fiamme sul territorio monrealese. Le lingue di fuoco, divampate questo pomeriggio nei pressi della frazione normanna, sono al momento monitorate da 2 squadre del Corpo Forestale, ovvero quella di San Martino delle Scale coadiuvata da una squadra di Palermo, presenti sul luogo con rispettive autobotti.

Secondo una prima ricostruzione, i roghi, sarebbero divampati nell’area boschiva circoscritta dalla via S.M. 1 e che il vento, tuttavia, spinga le fiamme a monte, in direzione del Castellaccio. Sembrerebbe, frattanto, che l’intervento di spegnimento effettuato dagli uomini della Forestale stia scongiurando il peggio, grazie anche alla presenza di un elicottero antincendio che, proprio in questo istante, sorvola la zona interessata.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.