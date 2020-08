Escono senza mascherina dalla pizzeria: marito e moglie multati

Il fatto è avvenuto ieri sera a piazza Vittorio Emanuele. Controlli a tappeto da parte dei carabinieri

MONREALE, 30 agosto - Il presunto caso positivo al Covid, in quel di Pioppo, ha probabilmente costretto militari e polizia municipale ad adottare il pugno di ferro nei confronti dei cittadini durante la serata di ieri.

Un’azione finalizzata a far rispettare le misure precauzionali anti-Covid lungo il territorio normanno, orfano al momento di qualsiasi manifestazione. A pagare un conto salato, intanto, è stata una coppia di coniugi, fermata dai Carabinieri all’uscita da una pizzeria.

Piazza Vittorio Emanuele, ore 21,45 circa: marito e moglie - sulla sessantina, - in compagnia di un cane al guinzaglio, si apprestano ad attraversare la carreggiata di via Roma, sostando subito dopo in prossimità della fontana del Tritone, privi di mascherina. Pochi secondi dopo, un gruppo di militari dell’arma dei carabinieri di Monreale, si avvicina alla coppia invitando loro ad indossare la mascherina, suggerimento colto soltanto dalla donna: “Sono in un luogo aperto - tuona il marito - in compagnia di mia moglie e del mio cane. Non vedo il motivo per cui io debba indossare la mascherina e respirare inutilmente anidride carbonica”.

Toni che, inevitabilmente, hanno catturato l’attenzione della gente, mentre la moglie invitava il marito alla calma. Un confronto acceso che, qualche minuto dopo, ha trovato sede nella piazza adiacente, Guglielmo II, quando i militari hanno indotto i due coniugi a seguirli presso la propria vettura, per notificare il verbale: “280 euro di multa - ha continuato l’uomo - roba da pazzi. Uno esce per mangiarsi una pizza in santa pace ed è costretto a subire questi soprusi. Ero solo con mia moglie e il mio cane. Perchè dovrei indossare la mascherina? Dov’era questo assembramento? Lo hanno visto cosa c’era attorno?”. L’atteggiamento dell’uomo, ha inevitabilmente riscosso l’indignazione dei passanti i quali, ricostruita la vicenda, hanno alimentato il dissenso della coppia, che dovrà tuttavia pagare una già salatissima multa, preferibilmente entro 5 giorni, per scongiurare l’esubero della sanzione.

L’episodio, tuttavia, al di là della comprensibile ira dei multati, fortemente arrabbiati poiché hanno ritenuto che il provvedimento sanzionatorio fosse stato diretto solo a loro, in una serata in cui era tanti coloro che non rispettavano le prescrizioni, serve a ribadire quanto importante sia il rispetto delle norme anti-Covid, soprattutto in questo periodo di risalita della curva dei contagi, durante il quale il numero dei nuovi positivi si è notevolmente alzato rispetto a qualche mese fa, quando, invece, sembrava che il traguardo del Covid-free fosse vicino.