''Siamo esclusi da tutto'': protestano i tassisti di Monreale

Chiedono ancora un protocollo d’intesa per poter competere con i colleghi di Palermo. IL VIDEO

MONREALE, 2 settembre – La questione, a Monreale News ce ne siamo occupati più volte nel corso degli anni, è annosa e complessa. I sette tassisti di Monreale si sentono – e probabilmente di fatto lo sono – esclusi dai flussi turistici, costretti a far da spettatori non solo in trasferta, ma, anche, ironia della sorte, pure a casa propria.

Costretti a vedere i tassisti palermitani, un gruppo granitico di circa 300 titolari, non solo potersi recare tranquillamente presso tutti i punti di arrivo dei turisti, porto, stazione ed aeroporto in testa, ma pure venire a Monreale, proprio sotto il loro naso, attendere che i visitatori completino la loro visita ai monumenti normanni e riportarseli via.

Tutto questo proprio sotto gli occhi dei tassisti monrealesi ai quali toccano solo le briciole. Briciole che adesso si sono ulteriormente assottigliate, a loro dire, da quando il Comune ha istituito la navetta gratuita che toglie loro ulteriori clienti.

Il servizio completo nel video pubblicato in basso