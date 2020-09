Tassisti in rivolta, tregua fino a giovedì

Previsto per la prossima settimana un incontro con il Prefetto, ed il sindaco Arcidiacono

MONREALE, 11 settembre – Si ferma, almeno temporaneamente, la protesta a cui esattamente lo scorso 2 settembre i sette tassisti monrealesi avevano dato vita in via Benedetto D'Acquisto, occupando ad oltranza l'area di sosta loro concessa e segnalando le proprie volontà con tanto di nastro bianco e rosso e cartelli di lamentela.

Le ragioni di tale armistizio - come hanno spiegato alla nostra testata - sarebbero dettate dal fatto che sarà previsto per la prossima settimana un incontro con il Prefetto di Palermo, per discutere concretamente (almeno è ciò che sperano, ndr) del proprio avito disagio, lontano nel tempo ma purtroppo ancora irrisolto e le cui ragioni sono ben note a tutti: l'inspiegabile esclusione dal regolamento della città metropolitana - cui anche Monreale fa parte - così come dal percorso arabo-normanno, e ancora la mancanza di un protocollo d'intesa che consenta loro di circolare anche nei punti d'approdo turistico. Incontro al quale dovrebbe prender parte anche il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, intervenuto sul posto della manifestazione già il primo giorno.

Temporanea, come detto. Perché proprio i tassisti - già da giovedì prossimo - si dicono pronti a riprendere in mano la protesta qualora il tutto si risolvesse in un nulla di fatto, e si dovessero convincere che c'è la volontà di gettare ancora una volta del fumo negli occhi a una categoria costretta a racimolare quel poco loro lasciato dai colleghi palermitani, esercitanti in piena libertà la propria professione anche nella cittadina normanna.