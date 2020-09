Anche la confraternita del SS.Crocifisso saluta il colonnello De Simone

Si conclude così un rapporto di proficua collaborazione tra l’ufficiale e il sodalizio

MONREALE, 11 settembre – Anche la confraternita del SS.Crocifisso ha voluto salutare il colonnello Luigi De Simone, negli ultimi tre anni alla guida del Gruppo Carabinieri di Monreale, alla vigilia del suo trasferimento nella capitale.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, la confraternita, rappresentata dall’assistente spirituale, don Giuseppe Salamone e dal presidente Valentino Mirto, vicepresidente della confederazione nazionale delle Confraternite della Diocesi d'Italia, ha consegnato al colonnello una piccola effigie del SS.Crocifisso in segno di riconoscenza e gratitudine. L’ufficiale, dal canto suo, ha ringraziato il sodalizio per l’opera di sensibilizzazione svolta nel territorio all’insegna dei princìpi di legalità. Va ricordato, infatti, come la confraternita negli ultimi anni si sia resa protagonista dell’organizzazione del premio “Capitano Emanuele Basile” rivolto alle scuole cittadine, finalizzato a commemorare la figura dell’ufficiale ucciso dalla mafia il 4 maggio 1980, ma, al tempo stesso, di diffondere una cultura della legalità soprattutto presso le giovani generazioni.