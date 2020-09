Non solo Monreale: anche a Pioppo e Villaciambra l'azione dei volontari

Non solo Monreale: anche a Pioppo e Villaciambra l'azione dei volontari

Ripuliti oggi gli spazi esterni della scuola Benedetto D'Acquisto di Pioppo. LE FOTO

MONREALE, 15 settembre - Non soltanto Monreale dunque nei piani dei volontari di ''Basta Crederci''. Come dimostra chiaramente l'intervento di oggi alla scuola Benedetto D'Acquisto di Pioppo, si estende l'opera dei gilet gialli anche nelle frazioni.

Dopo un primo sopralluogo effettuato alla scuola "Margherita di Navarra", fortunatamente non necessitante di alcun intervento urgente, le forze sono tutte confluite nella frazione di Pioppo, dove - come detto - il gruppo di volontari ha sagacemente ripulito dalle invadenti erbacce e sterpaglie gli spazi esterni della scuola ''Benedetto D'Acquisto''. Opera di bonifica come sempre resa possibile dalla disponibilità dei mezzi e degli strumenti di lavoro forniti da Ninni Di Salvo di ''Villa e Giardini''. Si moltiplicano così i blitz (ormai praticamente imprescindibili) dei volontari sul territorio, indirizzati a risolvere quelle condizioni di esterma incuria nelle aree e nei siti più critici della cittadina normanna e delle sue periferie.