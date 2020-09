Monreale, emergenza randagismo: Forza Italia: ''Disporre il ricovero per gli animali''

Un branco di cani insidia la frazione di San Martino delle Scale. I neoforzisti Vittorino e Terzo: "Doveroso da parte dell'amminstrazione, a tutela di residenti e animali"

MONREALE, 17 settembre – Ancora una volta le segnalazioni dei residenti della frazione di San Martino delle Scale, in merito alla presenza di un volto gruppo di cani abbandonati, che creano condizioni di pericolo, sono rimaste disattese ed inascoltate".

A dichiararlo, i consiglieri comunali in quota Forza Italia a Monreale, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, i quali chiedono all'amministrazione comunale di intervenire con urgenza assicurando la sicurezza dei residenti e la salute dei cani. "Condanniamo - hanno affermato Vittorino e Terzo - la deprecabile abitudine, di pochi per la verità, di abbandonare i cani dopo la stagione estiva, ma non per questo è giustificabile il silenzio della amministrazione comunale. Già nelle scorse settimane era intervenuto il deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo, che dopo avere ottenuto la disponibilità di un centro di ricovero per animali, aveva segnalato all'amministrazione la necessità di ricoverare i cani in questa struttura privata. Ricovero che per altro costituisce un dovere di ogni amministrazione comunale. Ad oggi il problema rimane e persiste lo stato di pericolo per i residenti di San Martino. Ancora una volta segnaliamo all'amministrazione di affrontare e risolvere il grave e delicato problema."