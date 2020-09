''Ci sentiamo abbandonati'', protestano i residenti del Villaggio Montano

Scrivono una lettera e diverse autorità chiedendo interventi urgenti

MONREALE, 20 settembre – I residenti si sentono abbandonati. Dimenticati da circa un ventennio da tutte le autorità preposte, in particolare dal Comune. Sono quelli del Villaggio Montano, forse la zona più bella e suggestiva della frazione di San Marino delle Scale.

È lì, infatti, che le strade sono deteriorate in maniera grave, che l’illuminazione pubblica non esiste e la spazzatura viene raccolta, per usare un eufemismo, con frequenza non proprio esemplare. Eppure nella zona vi abita tanta gente, anche cittadini con difficoltà fisiche che avrebbero bisogno di ben altri servizi per poter condurre una vita normale. Per non parlare dei numerosi incendi che hanno devastato il territorio, per affrontare i quali spesso i Vigili del Fuoco hanno incontrato difficoltà di spostamento, proprio a causa delle "impossibili" condizioni delle strade.

Adesso i residenti hanno deciso di dire basta e presentano una sorta di “messa in mora”, giusto per usare una terminologia commerciale, nei confronti di chi dovrebbe agire. Danno 30 giorni di tempo perché i problemi vengano, magari non risolti, ma quanto meno affrontati. Passato questo lasso di tempo, si dicono pronti a “porre in essere ogni ulteriore iniziativa a nostra disposizione per ottenere l’erogazione dei servizi pubblici anche essenziali e salvaguardare la incolumità nostra e dei nostri beni”.

Con una dura nota si rivolgono ad una serie di autorità che vanno dal sindaco di Monreale, a quello di Palermo, al prefetto, al Presidente della Regione, all’assessore regionale alle Autonomie Locali, a quello al Territorio, ai Vigili del Fuoco.

Chiediamo di provvedere con urgenza – scrivono nella missiva – ad avviare le procedure necessarie per il ripristino integrale del manto stradale nelle strade comunali del Villaggio Montano di San Martino per tutelare la pubblica incolumità in un territorio nel quale sono frequentissimi gli episodi di incendio, consentendo ai mezzi dei Vigili del Fuoco di provvedere allo spegnimento degli episodi di incendio ed il deflusso in sicurezza delle persone. Chiediamo la pulizia dei rovi ed arbusti sui bordi stradali che invadono ormai la sede stradale rendendo ancor più difficile la circolazione. Gli stessi inoltre possono diventare causa di innesco di incendio; il ripristino integrale della pubblica illuminazione completamente assente; l’ingiunzione ai proprietari di villini abbandonati di provvedere alla pulizia dei terreni ed al ripristino/abbattimento degli edifici pericolanti per tutelare la pubblica incolumità”.