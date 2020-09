Assistenza igienico personale agli studenti disabili, con il progetto Pass il Comune garantisce il servizio

Russo: “Non potevamo sottovalutare i reali bisogni degli studenti e delle loro famiglie”

MONREALE, 26 settembre – Arriva una buona notizia per quel che riguarda il servizio dell’assistenza igienico personale scolastica agli studenti disabili: lunedì mattina, al suono della campanella, i bambini speciali del comune di Monreale, potranno rivedere i loro assistenti ed il servizio, quindi sarà garantito.

Ciò è il frutto dell'elaborazione di nuovo progetto denominato PASS (Progetto Assistenzialistico Scolastico Sperimentale), che ha organizzato l’amministrazione comunale.

Al momento, per motivi contabili, legati alle esigenze di bilancio, il servizio sarà garantito fino a dicembre, ma il suo avvio costituisce certamente un importante punto di partenza, dal quale difficilmente si potrà prescindere anche nei mesi successivi.

Soddisfatto, ovviamente, l’assessore ai Servizi Sociali, Sandro Russo, che ha fortemente voluto, assieme al sindaco Alberto Arcidiacono, l’avvio di questo servizio: "Non potevamo assolutamente sottovalutare i reali bisogni dei bambini diversamente abili e delle loro famiglie - dice l'assessore – motivo per cui, tenendo conto del parere del Cga, che delega al personale Ata l'assistenza di base degli alunni diversamente abili, abbiamo elaborato un progetto sperimentale che possa permettere ai bambini in questione di ricevere cura e assistenza, attraverso interventi diretti da parte di personale specializzato, favorendone il massimo grado di autonomia personale, in un’ottica in cui il benessere della persona è sempre posto al centro.

Vorrei augurare un buon anno scolastico a tutti gli operatori scolastici – conclude Russo – consapevole del fatto che l'emergenza sanitaria metterà tutti a dura prova, ma fiducioso che con la grinta e la professionalità che li contraddistingue avranno cura dei nostri piccoli cittadini".