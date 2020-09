Dal Consiglio comunale agevolazioni tributarie per i commercianti colpiti dal Covid

A breve i bandi per sapere come usufruire del provvedimento

MONREALE, 29 settembre – Il Consiglio comunale di Monreale, nel tentativo di venire incontro alle esigenze delle attività economiche monrealesi, duramente colpite dall'emergenza covid-19, ha approvato due delibere.

Con questi provvedimenti vengono introdotte alcune importanti agevolazioni di abbattimento dell'imposizione tributaria della TARI e dell'IMU in favore di quelle specifiche categorie di operatori economici che erano state costrette a chiudere l'attività per alcuni mesi di quest’anno. A darne notizia è il sindaco Alberto Arcidiacono autore della direttiva di indirizzo.

In particolare, tali interventi (che risultano finanziati dalla Regione Siciliana con uno specifico fondo perequativo) comprendono l'abbattimento di due terzi dell'importo della tariffa TARI nonché quello del 75% dell'importo dell'IMU da dovere corrispondere per l'immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività economica, a condizione che il proprietario sia anche il gestore dell'attività in essa esercitata.

"In questi giorni – assicura l'assessore al ramo Luigi D'Eliseo – verranno diramati dagli uffici comunali degli avvisi pubblici attraverso i quali gli operatori economici saranno messi a conoscenza degli adempimenti necessari per usufruire delle superiori agevolazioni tributarie".