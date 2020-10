Una struttura di prima accoglienza per minori, finanziato il progetto di adeguamento

In arrivo più di 500 mila euro dal Patto per il Sud

MONREALE, 2 ottobre – A render nota la notizia, tramite canali ufficiali, è lo stesso sindaco Alberto Arcidiacono che proprio stamane ha ricevuto la nota dell’Assessorato regionale Infrastrutture e mobilità.

E’ stata finanziato il progetto di una struttura di primissima accoglienza, ad alta specializzazione, per minori stranieri non accompagnati, destinato a reclusorio delle orfani vergini di via Palermo grazie ai fondi del Patto per il Sud Linea B. Per il progetto, inserito nel Patto per il Sud, sono stati assegnati esattamente 556.093,98 euro. A breve dovrà essere espletata la gara. L’amministrazione comunale dovrà nominare un responsabile esterno dell’operazione che avrà il compito di monitorare ed aggiornare costantemente l’intervento .