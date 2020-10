Vento di scirocco, intervento dei Vigili del Fuoco in diversi comuni della provincia

A Monreale fiamme a San Martino, Piano Geli, e Giacalone

MONREALE, 3 ottobre – I vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Palermo sono intervenuti dalle prime ore di oggi a causa del forte vento di scirocco per diversi incendi di sterpaglie e macchia mediterranea con 75 vigili, con 18 automezzi e due canadair.

Sono stati impegnati in attività di spegnimento in più zone è più precisamente a Palermo in viale Regione Siciliana sud est tratto parallelo autostrada, San Martino delle Scale zona piano Geli Monreale, contrada bosco Bolognetta, contrada Petruso Trabia, contrada Corvo Casteldaccia, contrada San Cataldo Trappeto, Monreale Sp 20, contrada Nocilla Mezzojuso. Tutti gli incendi in atto sono sotto controllo.

Squadre a supporto del Comando Provinciale di Palermo sono state inviate nelle prime ore di questa mattina a Santo Stefano di Camastra per un incendio vegetazione che ha interessato lo svincolo autostradale sulla Palermo-Messina.