Non ce l'ha fatta la mucca intrappolata a Casaboli

I soccorsi sopraggiunti stamane hanno riscontrato la morte, adesso verrà tumulata. LE FOTO

MONREALE, 7 ottobre - Finisce nel peggiore dei modi la curiosa vicenda cominciata ieri quando, intorno alle ore 17 del pomeriggio, era stata individuata una mucca incastrata a cinquanta metri d'altezza su un altipiano a sinistra della strada sterrata verso Casaboli.

Giusto ieri raccontavamo di come i soccorritori fossero stati costretti a rinviare alle prime luci i questa mattina le operazioni di salvataggio. Troppa poca luce e troppo impervi i luoghi perché si potesse procedere con l'elicottero. Stamane purtroppo, una volta sopraggiunti sul posto, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco e Guardia Forestale - accompagnati dalle autorità cittadine - hanno dovuto constatare il decesso del bovino, fermo e immobile lì dove si era lasciato la sera prima. A quel punto la squadra di Vigili del Fuoco ha organizzato l'estrazione (manovra durata complessivamente più di tre ore, a testimonianza delle difficoltà già riscontrate), trascinando fino al suolo la carcassa che, in un secondo momento è stata esaminata rapidamente dai medici dell'Asp di Palermo.

Un giovane esemplare, di circa 12 anni, cieco da un occhio. Difetto che - a questo punto - si presuppone possa essergli stato fatale, non rendendosi conto evidentemente del percorso stretto sul quale si era avventurato. Adesso, su ordinanza sindacale, il capo verrà tumulato. A tal proposito il delegato del Sindaco per la frazione di Pioppo, Giuseppe D'Alcamo, ha affermato: "Lodevole la tempestività dei soccorsi che hanno fatto il possibile per salvarlo, anche se dispiace non esserci riusciti. Un grazie anche all'amministrazione che si è attiva per la tumulazione".