Via Venero, i ferri che mettevano a rischio i copertoni sono stato coperti

Intervento solerte degli operai del Comune, problema risolto

MONREALE, 14 ottobre – Il problema lo avevamo segnalato non più tardi di sabato scorso (leggi qui l'articolo). Avevamo detto che quei ferri che fuoriuscivano a mo’ di chiudi dal basamento di un palo della luce, ormai soppresso, erano un rischio enorme per pneumatici e passanti.

Oggi finalmente il problema è stato risolto, magari grazie anche alla nostra segnalazione, dal momento che gli operai dell’ufficio acquedotto del Comune hanno provveduto a coprire quei ferri taglienti con un po’ di cemento.

E’ bastata la buona volontà, oltre che la capacità degli operai per eliminare una piccola-grande difficoltà che tanti danni ha causato alle vetture e degli altri rischiava di causarne.

Passando sopra a quei chiodi, infatti, qualche pneumatico è andato distrutto, qualche altro ci è andato vicino. Da oggi, però, come testimoniano le nostre foto il problema è stato risolto e chi parcheggia in quell’area non dovrà successivamente recarsi del gommista per aver distrutto un copertone della propria vettura.