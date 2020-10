Quartiere Ciambra, ok in giunta al progetto definitivo dei lavori di riqualificazione ambientale

Quartiere Ciambra, ok in giunta al progetto definitivo dei lavori di riqualificazione ambientale

L’importo complessivo è di 1,8 milioni di euro

MONREALE, 20 ottobre – La Giunta comunale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono ha approvato il progetto definitivo per i lavori di riqualificazione dello storico quartiere “Ciambra”.

Il progetto è stato finanziato con un decreto dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7° - Politiche Urbane e Abitative. Per l’intervento è disponibile la somma di 1,8 milioni di euro. Intanto, l’ingegnere Pietro Faraone legale rappresentante della Società “Studio Faraone srls” di Palermo che realizzerà le opere ha sottoscritto il disciplinare di incarico professionale per regolare i rapporti con il Comune di Monreale .

Per il sindaco Alberto Arcidiacono si tratta di un intervento importante e particolare che andrà a riqualificare uno dei quartieri più antichi della città coniugando, passato, presente e futuro. L’obiettivo dell’esecutivo, afferma una nota del Comune, é quello di valorizzare il patrimonio artistico e creare una maggiore qualità della vita per i cittadini.