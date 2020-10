Il saluto del questore Renato Cortese all’Anps di Monreale

L’incontro avvenuto oggi con i vertici dell'associazione

MONREALE 21 ottobre – Il questore di Palermo Renato Cortese ha voluto incontrare oggi i rappresentanti dell’associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale per un saluto di commiato.

Prima di lasciare l’incarico a Palermo, infatti, il questore ha incontrato il presidente dell’Anps di Monreale, Santo Gaziano, ed il segretario economo Francesca Mannino.

L’incontro con i vertici dell’associazione è stato breve ma carico di emozione, nonché l’occasione per ricordare i tanti progetti realizzati insieme negli ultimi anni in piena sinergia. Il questore ha ringraziato i membri dell’Anps per l’attività portata avanti sul territorio comunale di Monreale e per il supporto operativo che in più occasioni si è concretizzato in azioni volte sempre ad affermare i valori di legalità e giustizia al servizio dei cittadini.

Si chiude una proficua stagione di collaborazione di cui resta testimonianza nelle diverse occasioni in cui l’Anps non ha mai fatto mancare il suo supporto al questore. Anche nella lettera indirizzata oggi ai poliziotti palermitani, il questore ha voluto sottolineare la solidità dei rapporti instaurati con tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato impegnati sempre con il sorriso nelle innumerevoli sfide affrontate al suo fianco.