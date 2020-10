Cadono massi in via Regione Siciliana, scatta la messa in sicurezza provvisoria

Sul posto gli addetti ai lavori del Comune che hanno transennato il tratto in questione

MONREALE, 22 ottobre – Cadevano massi stamattina in via Regione Siciliana, la strada che da Monreale porta a San Martino delle Scale: un potenziale pericolo non di poco conto per la viabilità e per l’incolumità dei passanti.

Il problema è stato posto subito all’attenzione degli addetti ai lavori che sono intervenuti per procedere ad una prima, parziale e provvisoria messa in sicurezza. Sul posto, infatti, sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile, una ditta individuata dal comune, e gli operai dell’acquedotto, che già in altre circostanze sono intervenuti per lavori finalizzati al ripristino della normale viabilità e della sicurezza in generale.

Al termine degli interventi i massi sono stati rimossi e la zona è stata provvisoriamente transennata, in attesa di un intervento più articolato ed organico.