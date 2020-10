Ha riaperto oggi la storica friggitoria Perna

La nuova sede si trova in via Venero, 40 a Monreale

MONREALE, 26 ottobre – Si è tenuta stamattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della storica friggitoria Monrealese ‘Perna’, che aveva chiuso i battenti qualche mese fa, dopo diversi decenni di attività in piazza Canale.

Il nuovo locale dove è possibile degustare i piatti tipici dello street food palermitano è situato in via Venero 40, nei pressi della chiesa di San Castrense, centro nevralgico del commercio monrealese.

A portare avanti l’ormai ottantenne attività familiare, che ricordiamo si è spostata in un locale decisamente più grande, saranno Toni e Salvatore Perna. L’attività che viene tramandata da due generazioni era stata chiusa lo scorso 20 maggio, poco dopo la fine del Lockdown.

Alla cerimonia ha preso parte il sindaco Alberto Arcidiacono che ha espresso ai titolari l’augurio di buon lavoro.