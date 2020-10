Aquino, iniziati oggi i lavori in via Adragna

Da molti mesi i cittadini richiedevano la riqualificazione della strada

MONREALE 30 ottobre – Questa mattina sono finalmente iniziati i lavori di rinnovo del manto stradate in tutta la via Adragna (Aquino), dopo mesi di richieste da parte dei cittadini.

La strada dopo anni di incuria risulta ormai fatiscente, non avendo mai ricevuto ristrutturazioni necessarie nei decenni precedenti. Il manto stradale presenta delle profonde buche, dannose per macchine e motori che rischiano di ricevere ingenti danni alla carrozzeria, ma anche molto pericolose per tutti quei pedoni che quotidianamente attraversano la strada e per gli sportivi amatoriali della zone che percorrono la via.

La via Adragna si aggiunge alle diverse altre che negli ultimi mesi hanno subìto interventi di riqualificazione, ma estranee al passaggio del Giro d’Italia.