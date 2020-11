Coronavirus, superati i mille casi in Sicilia

È il dato più alto registrato in un solo giorno

PALERMO, 1 novembre – Nella nostra Isola sono 1.095 i casi di contagio registrati nelle ultime ventiquattro ore; lo screening di massa in modalità drive-in svolto in zona Fiera a Palermo ha fatto emergere circa 300 casi di positività. I test rapidi a tappeto verranno effettuati anche in altri luoghi della Sicilia: è quanto emerge da un comunicato della Regione.

Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile Regionale, in Sicilia sono 15.324 gli attuali positivi al Covid-19, tra cui 14.193 persone in isolamento domiciliare, 1.131 ricoverate in degenza ordinaria (+47) e 132 in terapia intensiva (+10).

I dimessi guariti sono in totale 7.011 (+197), 518 i decessi, con un incremento di 16 unità. Il numero complessivo di casi di contagio dall’inizio della pandemia ha toccato le 22.853 unità. I tamponi in più processati rispetto a ieri sono stati 8.547; in tutta Italia sono stati registrati 29.907 nuovi casi di coronavirus e 208 vittime.