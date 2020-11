San Martino delle Scale, avviata la bonifica presso la villetta di Piano dei Geli

Stamattina l ’ intervento della forestale. Mario Caputo e Bartolo Belmonte (FI): Eliminata una situazione di grave degrado. LE FOTO

MONREALE, 2 novembre – Sono iniziati questa mattina, ad opera dei lavoratori forestali, i lavori di pulizia straordinaria, diserbo e bonifica dell’area a verde pubblico, destinata a villetta comunale nella borgata di Piano dei Geli a San Martino delle scale, frazione di Monreale.

La richiesta di intervento era stata inviata dal delegato di frazione Bartolo Belmonte e dai responsabili dell’associazione culturale e sociale “Basta Poco“ Enza Giaccone e Antonio Abbonato, che avevano ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti a causa del degrado della villetta, che rappresenta una condizione di pericolo atteso che si tratta dell’unico spazio verde destinato alle attività ludiche di residenti e minori. La richiesta è stata prontamente raccolta del deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo che ha chiesto all’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera di assicurare un intervento.

Oggi, gli operatori della Forestale coordinati dal direttore Francesco D’Ugo, hanno iniziato i lavori di bonifica, pulizia straordinaria e recupero ambientale dello spazio verde a Piano Dei Geli, rimuovendo detriti, erbacce e rendendo in piena sicurezza lo spazio verde. Caputo, frattanto, ha anche chiesto ai dirigenti del Dipartimento Forestale di prevedere la posa di tavoli e panchine per consentire una maggiore fruibilità dell’area di verde pubblico. “Ringrazio Edy Bandiera e Francesco D’Ugo – ha dichiarato Mario Caputo – per avere accolto la richiesta di Bartolo Belmonte e dei dirigenti dell’associazione Antonio Abbonato e Enza Giaccone. Sono piccoli interventi – ha sottolineato il deputato – che oltre a restituire decoro e fruibilità al territorio, eliminano situazioni di pericolo e rendono molto più vivibile l’areao. Nei prossimi giorni – ha concluso Mario Caputo – sono previsti altri interventi nelle aree verdi della Frazione di San Martino”.