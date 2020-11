Riapre domani lo storico forno ''Litria''

L’esercizio si è uniformato alle prescrizioni volute dall’Asp di Palermo

MONREALE, 2 novembre – Riaprirà i battenti domani lo storico forno Litria, al quale nello scorso mese di agosto erano stati posti i sigilli a seguito di alcuni controlli igienico-sanitari imposti dall’Asp di Palermo. Lo annunciano i titolari sul proprio profilo facebook.

L’esercizio, nel corso di questi mesi, come aveva assicurato al momento della chiusura il titolare Remo Tusa, si è adeguato alle prescrizioni che gli erano state imposte e adesso, pertanto, si presenta pronto per la riapertura.

“È con immenso orgoglio e tantissima voglia di ricominciare - si legge sul profilo facebook – che vi informiamo della nostra riapertura. Dopo una lunga attesa, da domani saremo pronti ad accogliervi con tutte le nostre bontà, a far sfrigolare la legna d'ulivo in forno per far cuocere nel modo di sempre il nostro pane buono. Vi aspettiamo in tantissimi con il dovuto distanziamento. Ricominceremo anche con il domicilio in paese”.

L’antico forno Litria è considerato un’eccellenza monrealese, uno dei luoghi gastronomici della cittadina in cui viene tramandata l’antica tradizione del pane cotto nel forno a legna, un luogo in cui sia i monrealesi che tanti turisti hanno imparato ad apprezzare la bontà e la genuinità dei prodotti.