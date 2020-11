Coronavirus, 1.024 i nuovi casi in Sicilia

Oggi 22.253 i nuovi positivi in tutta Italia, su 135mila tamponi. Terapie intensive a quota 2022, i morti sono 233

PALERMO, 2 novembre – Il Covid ha interrotto l’attività degli uffici della VI Circoscrizione del comune di Palermo, dopo la riscontrata positività di un parente di un dipendente: si tratta dei locali di via Monte San Calogero n.28. Il provvedimento ha coinvolto anche gli uffici dell’Asp per cui è già stata disposta la sanificazione.

Secondo le analisi dell’epidemiologo Salvatore Scondotto, coordinatore del Cts, la diffusione del contagio nella nostra Isola aumenterebbe del 30% circa ogni settimana. Lo screening massivo effettuato nel capoluogo in questi giorni avrebbe rivelato un caso di positività ogni 10 tamponi processati.

Nella nostra regione sono emersi 1.024 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 8.034 tamponi effettuati. Le persone attualmente positive al coronavirus sono 16.064, tra cui 1.167 ricoverati in degenza ordinaria (+36) e 142 in terapia intensiva (+10). I dimessi guariti sono 266, mentre 18 le vittime. In tutta Italia sono stati registrati 22.253 e 233 decessi.