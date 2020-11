Monreale, effettuate le sanificazioni in tutte le scuole del territorio

Sanificazione pure per i mezzi dello scuolabus

MONREALE, 3 novembre – L’assessore alla pubblica istruzione Rosanna Giannetto ha reso noto che sono state effettuate in questi giorni tutte le sanificazioni nei locali dei plessi scolastici del territorio.

Gli interventi sono stati resi possibili grazie ad una collaborazione tra operai e imprese sia del Comune che delle stesse scuole che hanno interagito al fine di sanificare gli edifici per poter garantire la sicurezza e il proseguimento delle attività didattiche da portare avanti per le lezioni in presenza. Le scuole sanificate sono: Margherita di Navarra sede centrale e plessi di ogni ordine e grado dislocati a Pioppo, Villaciambra e San Martino. La dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi fa sapere che la scuola ha stipulato una convenzione con una ditta che mensilmente effettuerà la sanificazione delle sopradette strutture.

Scuola Guglielmo II sede centrale; plesso Aquino; Veneziano-Novelli; Francesca Morvillo sede centrale e plessi di ogni ordine e grado.

Infine, per quanto riguarda il trasporto degli alunni pendolari con i mezzi comunali l’assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Monreale ha disposto la sanificazione quotidiana degli scuolabus.