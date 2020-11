Coronavirus, 1.048 i nuovi casi in Sicilia

In aumento i casi di contagio in tutta l’Isola

PARTINICO, 3 novembre – È allarme all’ospedale di Partinico: il presidio, secondo quanto dichiarato dal sindacato Cimo, non ha più posti disponibili per i pazienti affetti da Covid-19.

Anche gli ospedali palermitani risultano essere in bilico: è stato necessario il trasferimento di un cittadino positivo dall’Ingrassia al Policlinico di Marsala, mentre si attendono ancora i circa cento posti che dovrebbero essere attivati a Petralia Sottana.

I circa 4.200 tamponi effettuati in modalità drive-in presso gli spazi della Fiera del Mediterraneo, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, avrebbero fatto emergere 394 casi asintomatici di positività al coronavirus. Preoccupa la situazione a Partinico, dove i positivi al Covid-19 sono 156; 54 i casi a Torretta, dove la zona rossa sarà in vigore fino a sabato, mentre si teme che un provvedimento simile possa essere attuato nelle prossime ore ad Alimena, dove prosegue lo screening di ampio raggio.

Sono 1.048 i casi registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore; le persone attualmente positive al Covid-19 sono 16.806, tra cui 1.222 ricoverate in degenza ordinaria e 150 in terapia intensiva, con un incremento, rispettivamente, pari a 55 e 8 unità. I dimessi guariti sono stati 292, 14 le vittime, 8.015 i tamponi processati. In Italia sono stati registrati 28.244 nuovi casi di coronavirus e 353 decessi, mentre i dimessi guariti sono stati 6.258.