Commemorazione dei caduti, Monreale celebra il ricordo

La ricorrenza è stata onorata dalle Istituzioni cittadine in forma riservata

MONREALE, 4 novembre – Si è svolta stamane in forma riservata la cerimonia commemorativa in onore dei caduti di tutte le guerre e della giornata dell’unità nazionale e delle forze armate.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha deposto una corona di alloro dinanzi al monumento ai caduti di piazza San Castrenze. Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia e rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia municipale.

E' stato un momento di solenne ricordo in onore dei caduti di tutte le guerre che anche quest'anno, nonostante le restrizioni legate al contenimento del contagio da coronavirus, non si è arrestato, ma per tale motivo si è svolto in maniera riservata.