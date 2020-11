Coronavirus, 58 casi ufficiali a Monreale. Intanto si pensa al drive-in

Emergono nuovi dati forniti dall’Asp. Per i test in pole c'è la zona dell'ex mobilificio Mulè

MONREALE, 4 novembre – A Monreale sono 58 i casi ufficiali di positività al Covid-19. L’Asp Palermo ha comunicato i dati aggiornati alla data odierna e da questi si evince che l’incremento dei casi di contagio nella nostra cittadina sia pari a 5 unità (il penultimo bollettino aveva segnalato 53 casi).

Intanto al vaglio dell’amministrazione comunale un piano di screening di massa atto a prevenire il più possibile la diffusione del contagio: l’ipotesi è quella di costituire uno spazio in cui gli operatori dell’Asp possano processare i tamponi in modalità drive-in, come già fatto in zona Fiera a Palermo.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha dichiarato: “Siamo al lavoro per attrezzare la zona dell'ex mobilificio Mulè ma sono ancora in corso le interlocuzioni con l’Asp. Penso comunque che riusciremo a ottenere una grande iniziativa”.