Coronavirus, 1.155 nuovi casi in Sicilia. In arrivo 3.600 posti letto

Coronavirus, 1.155 nuovi casi in Sicilia. In arrivo 3.600 posti letto

I dimessi guariti sono stati 324, le vittime 19

PALERMO, 4 novembre – In tutta la regione verranno attivati 3.600 posti letto da destinare ai pazienti affetti dal virus da SARS-CoV-2. Il provvedimento è stato varato dall’assessorato alla Salute in sinergia con il Cts e costituirà un sistematico supporto per tutti i pazienti positivi a prescindere dallo stato della malattia.

Si tratta di un incremento dei posti letto necessario a garantire continuità assistenziale anche a tutti i cittadini affetti da altre malattie. I posti letto verranno attivati presso i nosocomi pubblici nonché in quelli privati e saranno così distribuiti: 2.384 per le degenze ordinarie, 427 per le terapie intensive e 780 per i casi di bassa complessità. Alla provincia di Palermo toccheranno rispettivamente 671, 106 e 280 posti. Intanto l’Rsa Omnia Services di Borgetto, riconvertita in centro Covid, ha esaurito i posti disponibili: secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia sarebbero 30 gli ospiti della struttura positivi al coronavirus, provenienti tutti dagli ospedali del capoluogo e in attesa di negativizzazione.

Su 9.376 tamponi processati sono stati registrati 1.155 nuovi casi di Covid-19 in Sicilia. Gli attuali positivi sono 17.618, tra cui 1.253 ricoverati in degenza ordinaria (+31) e 148 in terapia intensiva (-2). Le vittime sono state 19 e il numero complessivo ha raggiunto le 569 unità, mentre quello dei guariti si attesta a 7.893 unità (con un incremento di 324). In Italia sono stati registrati 30.550 nuovi casi e 352 decessi