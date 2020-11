Caso positivo alla scuola Veneziano-Novelli

Da oggi in isolamento fiduciario le due classi in cui ha lavorato l’operatore scolastico

MONREALE, 14 novembre – È stata comunicata oggi al dirigente dell’istituto scolastico Veneziano-Novelli, Beatrice Moneti, la positività al test Covid di un operatore scolastico impegnato in una classe di primaria ed in una di secondaria dell’istituto.

Così sono scattate subito le procedure previste dal protocollo di sicurezza ed il dirigente scolastico ha provveduto a tracciare i contatti della persona risultata positiva secondo quanto previsto dall’Usca da cui si attendono adesso le relative disposizioni. Nell’attesa, a solo scopo precauzionale, il dirigente con specifica comunicazione ha consigliato alle famiglie interessate di far rispettare agli alunni delle due classi che hanno frequentato nel turno settimanale di lunedì, mercoledì e venerdì della scorsa settimana un periodo di isolamento fiduciario da oggi fino al 22 novembre, informando il proprio medico di famiglia della situazione verificatasi. Gli alunni che hanno invece frequentato il turno di martedì e giovedì della scorsa settimana potranno riprendere la frequenza in presenza dal 16 al 20 ogni giorno.

Trascorso il periodo di isolamento senza ulteriore indicazione da parte dell’Usca, gli alunni potranno rientrare a scuola con relativa certificazione medica. I docenti delle classi interessate che hanno rispettato il protocollo di sicurezza anticovid potranno svolgere regolarmente servizio a scuola e dovranno attivare per gli alunni in isolamento la didattica a distanza così come previsto dal piano di didattica digitale integrata previsto per quest’anno scolastico dall’istituto.