Pon Metro, misure speciali per alloggi abitativi in emergenza covid

Un punto snodo anche a Monreale

MONREALE, 17 novembre – Favorire l’accesso all’abitazione sfruttando i canali di agevolazioni che la legge mette a disposizione. È questo ‘intento dell’amministrazione comunale che pubblica sul proprio sito due avvisi che riguardano la materia.

“L’obiettivo – come spiega il sindaco Alberto Arcidiacono – è quello di dare visibilità e comunicare le iniziative che rientrano nei territori di pertinenza fra i quali vi è anche Monreale”. Il primo avviso riguarda la manifestazione di interesse per la costituzione della “Cabina di Regia” dell’Agenzia Sociale per la Casa. Il secondo, invece, riguarda la manifestazione di interesse per l’affitto di alloggi ad uso abitativo da parte di privati che potranno presentare istanza ed accedere ai benefici.

“Il nostro obiettivo - ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo- è quello di favorire l’accesso all’abitazione, promuovendo anche la realizzazione di forme di sperimentazione innovativa per la stipula di contratti di locazione per risolvere il disagio abitativo, coinvolgendo e mettendo in rete strumenti e risorse presenti sul territorio “.

L'amministrazione Arcidiacono a tal scopo ha voluto aderire al progetto finanziato dal PON METRO Città Metropolitane 2014/2020 – Asse 3 – Servizi per l’Inclusione sociale (OT9-FSE) “Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa” Sub – intervento Agenzia Sociale per la casa – snodo per l’inclusione Sociale – Scheda Intervento PA 3.1.1.A., attivando a Monreale un'equipe di professionisti denominata "punto snodo" al cui interno operano un assistente sociale, un educatore, uno psicologo ed un mediatore culturale. La presenza di queste professionalità è da ricercarsi nel nuovo concetto di "casa" inteso come luogo di storie che vanno ascoltate e accolte secondo una visione sistemica al fine di rimuovere, in raccordo con il servizio sociale comunale conoscitore del fenomeni sociali locali, gli ostacoli che ne impediscono il suo corretto sviluppo di integrazione. Il punto snodo ha sede presso gli uffici delle attività sociali siti a Monreale in via Venero numero 117. E' possibile incontrare l'equipe su appuntamento contattando il numero verde 800567999 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 o inviando un'email ad apcmonreale.pa@gmail.com o attraverso il servizio sociale comunale.