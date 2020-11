Via Umberto I, ancora presenti i rami potati dai volontari 4 mesi fa

Si lamentano i residenti, costretti a convivere con i cumuli di sterpaglie

MONREALE, 19 ottobre - Dopo circa quattro mesi dalle operazioni di potatura degli alberi di tutta via Umberto I e dintorni, i rami secchi si trovano ancora là.

La segnalazione parte direttamente dagli abitanti della zona, i quali si vedono ridotta parzialmente una parte del marciapiede, già danneggiato di suo e che ora diventa quasi impraticabile da praticare.

I rami erano stati potati da dei volontari quattro mesi fa, con la promessa che i rami sarebbero stati portati via da chi di competenza.

Le ore sono diventati mesi, e col passare del tempo sono aumentate anche le lamentele dei cittadini verso gli organi di competenza, che non hanno ancora provveduto per togliere i rami dal marciapiede.