Problemi idrici a Pioppo e San Martino, Forza Italia chiede di parlarne in Consiglio comunale

"Comprendiamo le difficoltà legate al Covid, ma si tratta di problematiche di sanità pubblica"

MONREALE, 24 novembre – "I cittadini di Pioppo e anche i residenti nella Frazione di San Martino vivono da intere settimane immani disagi a dell'inquinamento dell'acqua da sempre usata per uso potabile”.

“Per non meglio chiarite problematiche, centinaia di famiglie sono senza acqua potabile e sono costretti a rifornirsi presso le attività commerciali. Tutto questo nel silenzio dell’amministrazione comunale che oltre ad emettere le relative ordinanze non provvede a informare i cittadini e le forze politiche presenti in consiglio comunale sia sulle cause dell'inquinamento che sui provvedimenti in corso di adozione per rendere nuovamente utilizzabile la risorsa idrica".



A renderlo noto i consiglieri comunali di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, che unitamente al consigliere comunale di Alternativa civica Pippo Lo Coco hanno chiesto al presidente del Consiglio comunale la convocazione urgente dell’assise municipale e invitato il sindaco a riferire lì sulla situazione idrica nel territorio di Pioppo e San Martino delle Scale. "Ci rendiamo conto - hanno aggiunto Vittorino, Terzo e Lo Coco – dell’emergenza legata al Covid 19, ma certamente ogni problema va contestualmente affrontato, in special modo quello relativo alla salubrità delle acque, che rischiano di determinare gravi problematiche di igiene e sanita' pubblica. Attendiamo con urgenza la convocazione del Consiglio comunale anche alla presenza dell'assessore e dei tecnici competenti”.