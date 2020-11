Giornata della lotta alla violenza sulle donne, il palazzo comunale si tinge di rosso

Arcidiacono: “Un percorso di crescita per i nostri giovani”

MONREALE, 25 novembre – Questa sera, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e la giunta comunale hanno voluto indirizzar ai cittadini un messaggio di speranza, illuminando di rosso il prospetto principale del Palazzo comunale, dove è stato esposto un banner per opporsi ad ogni forma di violenza fisica e psicologica.

In questo modo – afferma una nota del Comune – se da un lato vengono ricordate le donne vittime di violenza e tutte coloro che hanno subìto maltrattamenti, dall' altro viene testimoniata la ferma volontà di impegnarsi a ridare il giusto valore all' identità di genere, educando le nuove generazioni alla valorizzazione della diversità. "I nostri giovani e le nostre giovani devono essere guidati in un percorso di crescita che li porti a riconoscere come risorsa e valore aggiunto l' essere maschio e femmina, l' essere uomo e donna, - afferma il sindaco Arcidiacono-. Solo così la parità di genere non sarà più una conquista formale, ma quotidianità vissuta".