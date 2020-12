Via Regione Siciliana, tagliati due alberi pericolanti

Intervenuti i Vigili del Fuoco alla presenza dei volontari di SiAmo Monreale

MONREALE, 4 dicembre – Un grosso pericolo potenziale eliminato stamattina in via Regione, Siciliana, la strada per San Martino delle Scale, dove due alberi pericolanti, che rischiavano di abbattersi sulla carreggiata, sono stati tagliati.

Ad intervenire sono state due squadre dei Vigili del fuoco, munite di autoscala, su segnalazione dei volontari di SiAmo Monreale guidati da Alessandro Maenza e di concerto con l’amministrazione comunale, che hanno effettuato un primo sopralluogo, per poi procedere alla rimozione.

In precedenza erano stati gli stessi volontari ad effettuare una prima bonifica, eliminando quei rami secchi che rischiavano di cadere, dopo l’incendio dell’agosto del 2019. In questo casò, però, era difficile intervenire, dal momento che un albero si era adagiato sui cavi elettrici ed era necessario disporre di determinate attrezzature per rimuoverlo. Alle operazioni hanno preso parte pure gli uomni della Protezione Civile del Comune che hanno regolato la viabilità.