Monreale, oggi altri 250 tamponi effettuati, solo 2 i positivi

Lo screening effettuato con la consueta modalità drive-in

MONREALE, 4 dicembre – Continua ad essere confortante, fortunatamente, il bilancio del rapporto tra tamponi effettuati e positività riscontrate nel comune di Monreale. Il dato emerge al termine della quinta giornata di screening organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Asp di Palermo.

Stamattina, sempre con la modalità drive-in, al parcheggio Florio sono stati effettuati 250 tamponi che hanno individuato soltanto 2 positività. A sovrintendere alle operazioni di monitoraggio ancora una volta il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.

Il dato, per quanto confortante, però, non deve fare diminuire il livello di attenzione che ciascuno di noi deve tenere, soprattutto in questo periodo caratterizzato da un alto tasso di mortalità sia a livello locale, che – soprattutto – nazionale.