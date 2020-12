Forte vento, si staccano i rami delle palme di piazza Vittorio Emanuele

Le raffiche che hanno imperversato sul territorio hanno creato pericoli pure all’incolumità dei passanti

MONREALE, 5 dicembre – Ha destato molta preoccupazione oggi la caduta di numerosi rami delle palme in piazza Vittorio Emanuele a causa del forte vento. Per tutto il corso della giornata, infatti, la città è stata sferzata da potenti raffiche, che hanno spazzato il territorio.

In alcuni casi, però, come documenta la nostra foto, le folate hanno causato pure qualche problema all’incolumità, dal momento che i rami che si sono staccati dai tronchi, come nel caso di quelli delle palme di piazza Vittorio Emanuele, proprio davanti il duomo, avrebbero potuto causare dei danni seri se si fossero abbattuti sui passanti.

La segnalazione è stata è già inoltrata all’amministrazione comunale, nella speranza che in tempi ragionevolmente brevi sia possibile intervenire per eliminare i potenziali pericoli derivanti dalla caduta.