Pulmino per disabili: consegnate le pergamene ai commercianti monrealesi che hanno aderito al progetto mobilità garantita

Il sindaco Arcidiacono. “Un grande gesto di solidarietà”

MONREALE, 11 dicembre – Si è svolta stamattina nella Sala Rossa del Palazzo di Città, la cerimonia di consegna delle pergamene ai commercianti monrealesi che hanno aderito al progetto di mobilità garantita che ha consentito al Comune di Monreale di ricevere in comodato d’uso gratuito un mezzo attrezzato per il trasporto dei cittadini monrealesi in stato di disabilità e per gli anziani.

A consegnare le pergamene il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore alla Solidarietà sociale Sandro Russo promotore dell’iniziativa e la rappresentante di Pmg Italia, che ha concesso il veicolo, Emilia De Vara. Il progetto di mobilità garantita promuove la sinergia tra il pubblico e il privato per garantire una migliore mobilità ai soggetti più deboli della comunità, ai disabili e agli anziani. Il mezzo è stato, infatti, ottenuto grazie ad un bando al quale ha aderito l’assessorato alla Solidarietà sociale del Comune di Monreale e grazie soprattutto al sostegno economico di alcuni commercianti del territorio che, con i loro marchi, hanno contribuito alla sponsorizzazione di questa iniziativa a sostegno dei progetti sociali e solidali. “Ringrazio a nome mio e della giunta comunale i commercianti per questo grande gesto di solidarietà – ha dichiarato Arcidiacono – che viene incontro alle esigenze di tanti cittadini che potranno beneficiare di questo servizio per i lorio spostamenti e le loro cure”.

Le attività commerciali che hanno aderito al progetto sono : Tusa Arte&Gusto snc, Araba Fenice di Catania Maria Rosa, Ai Sapori di un Tempo di Scala Vincenza, Autolinee Giordano srl , Costruire Semplice snc ,Gullo Elisabetta, Agriturismo Villa Mirto, Di Maria Benedetto, G&G Assicurazioni sas, Balsano Catering e Banqueting srl, Fratelli Indemburgo snc, Servizi Funebri Marchese, autoscuola Li Greci di Saitta , Di Fulgo Francesca , B.C.A Buffa Costruzioni ,Casamento Travel, Antica Forneria Tusa snc , Ferraro Maria Carmela, Bar Pizzeria Guglielmo sas, Macaluso Natale, La Grotta dei Greci snc ,Peppers di Tusa Filippo , Ottica Nuova Visione di Casamento, Crema & Cioccolato di Roberta.