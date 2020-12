Intervento straordinario in via S.L.: cumuli di spazzatura e frammenti di eternit eliminati

Intervento straordinario in via S.L.: cumuli di spazzatura e frammenti di eternit eliminati

I rifiuti ostruivano il passaggio pedonale lungo il marciapiede e occupavano gran parte della carreggiata

MONREALE, 16 dicembre – L’emergenza rifiuti, scaturita dalla chiusura della piattaforma ecologica di Alcamo, lo scorso mese, aveva colpito diverse e numerose zone del territorio monrealese e tra queste anche il tratto di via S.L. di Aquino, da anni deputato ad ospitare i rifiuti indifferenziati conferiti irregolarmente.

Dopo i recenti interventi straordinari in altri punti critici del territorio, eseguiti egregiamente dagli operatori della nuova ditta appaltatrice catanese, la “Ecolandia srl”, oggi le operazioni hanno interessato il tratto dell’arteria attigua al complesso di case popolari: i cumuli – come è possibile apprezzare dall’impronta del percolato evidente nell’immagine in copertina – ostruivano il passaggio pedonale lungo il marciapiede e compromettevano, frattanto, quello carrabile occupando, essi, circa un terzo della carreggiata. Impossibile, tuttavia, non notare l’assenza dell’involucro nero insistente sul posto da novembre 2019: come anticipato lo scorso mese, il comune ha affidato alla ditta “L’Ammiraglia Recuperi Ambientali” il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto.