''Io parte attiva della precedente amministrazione come i diversi politici in forza a quella attuale: alla retorica preferivo la soluzione''

MONREALE, 23 dicembre - “Prendo atto della replica espressa dall’assessore Geppino Pupella, circa la questione inerente alla tassa di soggiorno imposta agli imprenditori delle strutture ricettive, e lo faccio con profondo rammarico. È evidente che in mancanza di opportune e dovute soluzioni, si preferisca contraddire attraverso una retorica sterile e inutile alla problematica che ha coinvolto i diversi albergatori locali”.

Lo rende noto il consigliere comunale Mimmo Vittorino, capogruppo di Forza Italia e componente la commissione consiliare "Statuto, Regolamenti, Affari Generali”, ribattendo alle critiche espresse dall’assessore Geppino Pupella, delegato al Turismo che, lo scorso maggio, in occasione dei diversi confronti, ha assicurato agli albergatori locali una soluzione valida, volta ad incentivare loro a riscuotere la sanzione ricevuta, a causa del mancato pagamento dell’imposta di soggiorno dell’anno 2015: “Sono stato parte attiva delle precedente amministrazione insieme a gran parte delle figure politiche - Ignazio Davì, Giuseppe Di Verde, Rosanna Giannetto, Paola Naimi e Sandro Russo - in forza a quella attuale, attività che non rinnego e di cui vado fiero, nel rispetto dell’espressione popolare che, in precedenza e ancor oggi, continua a porgere la propria fiducia nei miei confrotni. Tuttavia - continua Vittorino - ritornando sulla questione, resto in attesa delle potenziali soluzioni assicurate ai cittadini appartenenti al settore terziario monrealese, oltre che disponibile ad un confronto, preferibilmente presso le sedi deputate, offrendo il mio contributo qualora fosse necessario. È un periodo particolare e difficile per tutti, lungi da me voler cedere a beceri confronti e pertanto, in futuro, mi aspetto una risposta istituzionale degna di nota” conclude.