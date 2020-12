Forte vento, cadono rami sulla Sp20

"Alcuni ostacoli sono stati rimossi dalla carreggiata su tutto il tratto fino allo svincolo per Sciacca". Rami spezzati pure a Villa Savoia. LE FOTO

MONREALE, 28 dicembre - Rischiano di diventare un pericolo notevole le forti raffiche di vento che, a partire dalle prime ore di questa mattina, hanno preso a sferzare su tutto il territorio causando - come in località Giacalone - alcuni danni alla vegetazione.

Sono infatti ceduti direttamente sulla carreggiata della SP20 - tratto che dal Bivio Fiore prosegue fino allo svincolo per l'autostrada verso Sciacca - alcuni rami che, fortunatamente, non hanno generato alcun incidente per gli utenti della strada. Questi, notati da alcuni cittadini, sono stati opportunamente spostati a bordo strada nonostante il loro elevato volume, ma - come ci informano - molti altri sarebbero i punti critici che necessiterebbero di celere intervento di messa in sicurezza. Anche a villa Savoia, sede di rappresentanza del Comune, si sono spezzati degli alberi a causa delle forti raffiche di vento.

Frattanto, in piazza Vittorio Emanuele sono caduti dei rami di palma, tanto che la Polizia Municipale fa in modo che gli automobilisti non parcheggino nei pressi.