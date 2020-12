Polizia Municipale, Castrense Ganci va a comandare il Corpo di Barcellona Pozzo di Gotto

Le due amministrazioni si sono accordate. L’incarico partirà dopo l’Epifania

MONREALE, 29 dicembre – Il commissario capo della Polizia Municipale, Castrense Ganci lascia temporaneamente il Corpo di Monreale ed ottiene il comando di quello di Barcellona Pozzo di Gotto, comune in provincia di Messina.

La notizia ha ottenuto i crismi dell’ufficialità dopo che le due amministrazioni comunali si sono parlate ed hanno perfezionato l’accordo. Una, quella del centro del Messinese, che ha richiesto le prestazioni dell’ufficiale, l’altra, quella monrealese, che ha avallato il trasferimento.

L’incarico avrà la durata di sei mesi, rinnovabili. Già in passato Ganci aveva svolto analogo ruolo in altri comuni, tra cui San Cipirello, Pantelleria, Patti, Mistretta e Sovraordinato a Polizzi Generosa e Castrofilippo, queste ultime in amministrazioni straordinarie per infiltrazioni mafiose e l’ultimo, Castellammare del Golfo.

“Ringrazio le due amministrazioni comunali per la fiducia in me riposta – ha affermato l’ufficiale – e per l'opportunità professionale concessami che, sono certo, onorerò”.