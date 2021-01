Festeggiamenti di Capodanno, anche a Monreale botti nonostante i divieti

Alcuni cittadini si sono fatti beffe delle regole riversandosi in strada

MONREALE, 1 gennaio – In un momento già molto difficile per le strutture ospedaliere di tutta la provincia, a Monreale è stata violata l’ordinanza numero 63 emessa dal sindaco Alberto Arcidiacono. Nella stessa si disponeva il divieto di utilizzare prodotti pirotecnici negli spazi pubblici di tutto il territorio urbano.

Ma attorno alle 00.45 un gruppo abbastanza folto di cittadini si è riversato in strada nei pressi dello Spasimo e ha sparato i fuochi, in totale inosservanza dei provvedimenti presi dall’amministrazione comunale. Inoltre, dalle fotografie si evince il mancato utilizzo delle mascherine e un discutibile distanziamento interpersonale.

Ancora una volta, all’alba di un 2021 che non sarà certo semplice a causa di una pandemia ancora in corso, si riscontra l’assenza di responsabilità e di senso civico. Se i fuochi sparati illegalmente avessero arrecato danni ciò avrebbe potuto mettere ancora di più in ginocchio i nostri ospedali, già duramente messi alla prova durante il funesto anno appena trascorso. È ciò a cui dovremmo sempre rivolgere il nostro pensiero, senza dimenticare mai che ancora troppe persone si trovano tra la vita e la morte.